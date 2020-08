Brenda Asnicar publica un video y es criticada por su delgadez

Este martes, la actriz y cantante Brenda Asnicar publicó un video para promocionar su show vía streaming.

Asnicar, lucía un pantalón tipo chandal y un top verde que dejaba al descubierto parte de su torso.

Esto originó que varios usuarios, criticasen que estaba muy delgada.

¡Estás puro hueso!”, “Te veo muy flaca, ¿estás enferma?”, “Demasiado delgada… estabas mejor antes”, “¿Por qué estás tan flaca?", fueron algunos de los comentarios.

Captura del video que subió Brenda Asnicar, donde la criticaron por su delgadez. - Instagram

Por supuesto, hubo quienes la defendieron y acusaron de "envidiosos" esos comentarios e incluso hubo quien le preguntó "¿Cómo hacés para tener ese cuerpo?"

La cantante, no ocultó su molestia y respondió con un mensaje en una storie de Instagram.

"Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defiende de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quieranse más. Yo me amo", expresó.

Asnicar, continuó su discurso, expresando que se sentía triste, porque la gente en lugar de pensar en su "arte", hablaban de su cuerpo.

"Yo no me voy avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida", concluyó.

Asimismo, Duki, su pareja, le defendió también en las redes sociales.

"¿Qué mierda le pasa a la gente?Que no les importe nada los que hablan mal de ustedes, de su cuerpo, de su forma de ser, de su persona. Y si van a cambiarlo, háganlo porque ustedes quieren, no porque digan los demás, así de simple loco", descargó el cantante de trap, en su Instagram.

Duki, añadió un pedido para que se deje "de analizar a las mujeres porque esto se lo hacen a ellas, no tanto a los hombres".

"Dejemos de querer fomentar cuál tiene que ser la imagen perfecta, cómo se tiene que ver la mujer para ser linda", finalizó.

