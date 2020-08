"Le voy a sacar la córnea del ojo": Renata Bravo recuerda amenaza que le hizo Patricia Maldonado

Invitada la programa de trasnoche de Canal 13, "Sigamos de largo", Renata Bravo recordó un episodio al inicio de su carrera, donde tuvo un encontrón con Patricia Maldonado.

En conversación con Sergio Lagos, Maly Jorquiera y Natalia Cuevas sobre las imitaciones que hacían antiguamente, Bravo recordó un incidente del cual nunca había hablado.

Consultada por Sergio Lagos sobre si alguna vez alguien a quien imitó se enojó con ella, Renata, visiblemente incómoda y entre risas, recordó que un personaje sí se había molestado, e incluso, la había amenazado.

"Me da lata recordar, revivir esos momentos, pero la Paty dijo,'cuando yo vea a la Renata Bravo con este dedo chico le voy a sacar la córnea del ojo, espérate no más' ", contó mientras imitaba la voz de Maldonado, despertando las risas de los animadores.

"Y yo lo estaba viendo en mi casa, y yo no quiero justificarme, pero era súper pendeja en esa época, tenía 23 años y yo trabajaba con un libretista, no sé si tu te acuerdas Naty, con Sergio Bravo del 'De Pe a Pa', un caballero del humor, entonces él me escribía los libretos y yo básicamente hacía lo que decía el libreto", agregó.

"Entonces ella se enojó mucho y me ofreció esto de que me iba a sacar la córnea y yo tuve susto mucho tiempo", finalizó.

