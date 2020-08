Así fue la divertida reacción de Alejandro Fernández cuando su hija le contó que iba a casarse

Ver esta publicación en Instagram

👰 #elpotrillo 🐎

Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 2 de Ago de 2020 a las 10:07 PDT

Sin embargo, la mezcla entre susto e impresión también invadieron a su abuelo, Vicente Fernández, quien no estuvo en la boda por ser parte del grupo vulnerable a contraer coronavirus.

La propuesta a Camila Fernández

Por otro lado, la también cantante explicó cómo recibió la pedida de mano por parte de Barba en conversación con TV y Novelas, citado en Quién.

Camila y Francisco Barba. - Instagram

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: ‘¿A dónde me vas a llevar?’, y él me dijo que a cenar”, dijo.

“Me dijo que estaba muy enamorado de mí… ¡Yo estaba babeando! En eso se puso de rodillas, sacó el anillo y… ¡pum! (…) ¡No paraba de dar brincos, saltos, vueltas, marometas y le dije: “Sí, y mil veces sí”, finalizó.

Te recomendamos en video: