Pampita habla, tras hacerse público que Nicole Neumann tiene coronavirus

Tras hacerse público este lunes que Neumann se había contagiado del Covid-19, Pampita hizo mención al tema en su programa.

El contagio, fue a través de su empleada doméstica, lo que está siendo objeto de controversia.

La conductora y modelo, aprovechó para darle un consejo al ex de Neumann, Fabián Cubero, en momentos en que sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna están encerradas en la casa de su mamá, luego de dar positivo en el hisopado.

Invitado Tomás Dente a “Pampita online”, el compañero de Nicole en Nosotros a la mañana también opinó sobre lo que debería esperarse del ex futbolista.

Según reveló Sandra Borghi,compañera de Neumann en Nosotros a la mañana, la modelo, incluso, le habría ofrecido a su ex marido que fuera a visitar a su casa a sus hijas.

Esto sería, sin la presencia de Mica Viciconte, pareja actual de su ex.

"Le dice ‘las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas"", aseguró la panelista.

La modelo y conductora comentó el hecho en su programa, Pampita Online.

"Fue como uauu, lo invitó a vivir en la casa", dijo Pampita sobre el supuesto ofrecimiento de Nicole a su ex pareja.

“Ojalá que esta situación contribuya a amenizar un poco más el vínculo, hacerlo un poco más ameno”, deseó Tomás Dente, quien estaba como invitado en el programa.

“Hay un comentario que parece que él dijo: ‘Yo puedo vivir sin ver a las chicas diez días’. ¿Eso es así?”, preguntó Pampita.

Tomás Dente expresó sus dudas.

"Cuando están los nenes metidos en el medio, la información que circula es muy maliciosa”, contestó el panelista.

Por su parte, Pampita opinó que Cubero podría ser de gran ayuda.

"Puede traer las compras del supermercado, puede llevar la ropa al lavadero, puede llevársela y traerla lavada para que Nicole esté tranquila”, sugirió.

Pampita habló sobre la situación de Nicole Neumann, contagiada por Covid-19. - Instagram

También, agregó que "podría llevar la comida hecha" para que Nicole no tuviese qué cocinar.

Dente insistió en que lo importante es que Nicole fuese consciente de que Cubero estaría "como padre".

La modelo, le replicó que se puede "dar afecto a través de un vidrio más que un face time".

"Hay mil cosas que puede hacer un padre, sin tener contacto con las chicas", añadió.

Hernán Dragó, opinó que para él lo más importante era "la contención y hacerle levantar la autoestima a Nicole".

La conductora del programa, se puso en la situación de Cubero.

"Yo, si fuera Cubero, aprovecharía esta semana para demostrar todo el amor que le tengo a mis hijas", sostuvo.

"Me acercaría todos los días, no hace falta una excusa, tus hijas también están transitando esta enfermedad, a pesar de ser asintomáticas", insistió Pampita.

La modelo concluyó que "está bueno estar presente no solo a través de un teléfono".

