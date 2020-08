Entrevista a Nicolás Francella: "Siempre me generó ese cosquilleo en la panza estar en un set"

¿Cuándo irrumpió la vocación de Nicolás Francella?

"A mí siempre me generó un cosquilleo en la panza estar presente en un set de televisión o de rodaje, o la aventura de estar en una sala de trabajo vacía, mientras los técnicos trabajaban, me gustaba ver la dirección,[…] Me generaba mucha diversión acompañar a mi padre a su trabajo.

Nicolás, hijo del reconocido actor Guillermo Francella, revela que ese sentimiento era "algo inconsciente".

CORAZÓN DE LEÓN

Francella, se estrenó en su primera película en Corazón de León, donde interpreta a Tomás, "Toto", un joven descarriado que tiene una entrañable relación con su padre, quien paradójicamente es Guillermo Francella.

Corazón de León, es una comedia romántica que muestra los prejuicios sociales, al enamorarse Ivana(Julieta Díaz) de León Guillermo Francella, un hombre que mide 1,36 metros.

Nicolas, fue recompensado con el Premio Sur a Mejor actor revelación.

Para el artista, su primera incursión en el cine fue "una experiencia preciosa, un aprendizaje y un riesgo".

"Era la primera vez que actuaba, era estar frente a una pantalla de cine, dónde las expresiones se ven aún más, trabajar con tu padre a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, y en esta caso fue muy bueno y también con el director, Marcos Carnevale", detalla.

Nicolás, agrega que con su padre mantiene una "relación muy cercana", donde ambos se aconsejan y escuchan.

Después de Corazón de León, le siguieron algunas series como Aliados, Viudas e hijos del rock & roll y Alta Mar.

Alta Mar es la última serie en la que aparece el actor, cuya tercera temporada se estrenará este viernes en Netflix. - Instagram

Esta última, disponible en Netflix, es una co producción argentina y española y el actor estuvo cuatro meses en Madrid para su filmación. La tercera temporada, se estrena este viernes.

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

La trayectoria del actor, de 29 años se ha ido desarrollando de forma muy fluida y su último gran éxito es El cuento de las comadrejas, película dirigida por Juan José Campanella.

Con un reparto de lujo encabezado por Graciela Borges, Óscar Martínez, Luis Brandoni, el fallecido Marcos Mundstock y la actriz española Clara Lago, Francella da vida a Francisco, un ambicioso operador inmobiliario, que junto a su compañera y amante Bárbara tratan de convencer a Mara Ordaz, una bella exestrella del cine dorado, de comprarle su casona, ya vieja, sirviéndose de trucos y artimañas en los que juegan con el delicado ego de la diva.

Ahi intervienen Martínez, Brandoni y Mundstock, que conviven con Graciela y no se lo van a poner nada fácil a la pareja.

El mismo Campanella, en otra entrevista con Nueva Mujer, elogió el trabajo de Francella y Lago.

"Están actuando y haciéndole frente a estos cuatro monstruos que si vos ponés a actores que no tienen peso específico, son absolutamente devorados", apuntaló.

Nicolás, define este rodaje "como una de las mejores experiencias" de su "corta carrera".

El actor, devela que él había conocido al director, trabajando como asistente de producción, pero que una noche que fue al teatro para ver una obra que estaba dirigiendo su padre, conoció a Campanella.

"Yo esa noche tenía mucha barba y cuando conocí a Juan sentí que me había mirado de una forma particular, lo dejé pasar y a la semana siguiente recibo un mensaje de él para que le enviase un par de fotos mías, de distintos ángulos con barba(el personaje de Francisco en la película la tiene), se las envié, y estuve comiéndome las uñas esperando y un mes, me llama un mes y medio después, cuando yo estaba comentando el tema de la incertidumbre con un amigo y me propone muy humildemente si quería ser parte de la película", relata.

Nicolas, agrega que trató de disfrutar ese proyecto "desde el día uno" y que siempre le estará agradecido a Campanella por confiar en él.

"Es uno de esos proyectos que te tocan en tu vida", asevera.

PREPARACIÓN DE SUS PERSONAJES

El actor, expresa que trata de llevarse por su intuición y dejarse "absorber" por los textos que lee.

"Si hay veces que me distraigo y siento algo que no esta sucediendo, todo lo contrario con Comadrejas y distintas películas, una vez q siento eso, trato de releeer, empezar a analizarlo y proponer distintas cosas con el director, intento tener mucha ida y vuelta y ver que cosas puede tener ese personaje", explica.

OBJETIVOS CUARENTENA

El intérprete asegura que durante el aislamiento preventivo obligatorio intenta mantenerse de buen humor y "generar paciencia y fe" en que la situación se estabilice.

Confiesa, que ha aprovechado el tiempo libre para estudiar inglés "y conseguir esa fluidez que es difícil de tener".

Respecto a si se ve detrás de la cámara escribiendo, cuenta que cada vez aprecia más a los directores y está "atento a formas de dirigir y estilos".

También, siente el impulso de escribir.

"Tengo ganas, pero cuesta sentarte con una idea y no poder plasmarla así que estoy bajándome algunos programas para escribir y tratando de encontrar un huequito", señala.

Sobre futuros trabajos, revela que iba a trabajar en una serie a mitad de abril para la plataforma Flow y que puede que comience a filmarse en enero.

Y aquí acaba la charla con este joven actor que se ha abierto camino por su interés y amor por la actuación y al que probablemente, su trabajo le traerá nuevas recompensas.

No te pierdas el video en