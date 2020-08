Santiago Artemis trata de gorda a Jimena Barón y tuvo que disculparse

Santiago Artemis, hizo un comentario sobre Jimena Barón en un vivo con el influencer Lizardo Ponce, que fue tildado de gordofobia.

Todo comenzó cuando Ponce lo llamó para pedirle asesoramiento para su look de la próxima gala del "Cantando por un sueño".

Ahí, cantará el hit de Barón, "La Cobra".

Fue en ese momento que el diseñador se refirió a la cantante como: "La gorda esa", y después agregó: "Que no se venga a hacer la flaca".

Debido al tono de su frase, Ponce le pidió que aclarase el comentario.

Artemis, trató de manipular al influencer.

Bueno, pero si es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima".

Sin embargo, el periodista cordobés reiteró que no estaba de acuerdo.

Debido a las repercusión que tuvo el vivo, tanto Ponce como el diseñador se retractaron.

"Justamente hace pocos días yo di un mensaje por este tema, para retractarme por unos tuits viejos de los que me arrepiento, así que me parece que no hay que dejar pasar esto y hay que disculparse ahora", escribió Ponce.

La disculpa del diseñador fue más laxa y muchos usuarios de Twitter consideraron que no fue suficiente.

"A veces en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie", tuiteó Artemis.

Jimena Barón, fue llamada "gorda" por el diseñador Santiago Artemis. - Instagram

Mientras, Barón sigue ausente en las redes sociales, donde era muy activa.

La intérprete de La Cobra fue sorprendida por un cronista de la revista Paparazzi mientras caminaba por la calle.

Al principio saludó de manera amable cuando vio la cámara, aunque trató de zafarse.

“Perdón, me tengo que ir…”.

Cuando el periodista le comentó que sus seguidores estaban preocupados por su silencio, ella respondió: “Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte, no tengo ningún problema familiar”.

Barón, se había trasladado con su hijo a la casa de su ex, el futbolista Daniel Osvaldo.

Los primeros días, inundó sus redes con sus anécdotas, fotografías y stories.

