Danna Paola rendirá tributo a Selena Quintanilla

Un homenaje a la reina del Tex-Mex no sería completo sin la energía del país azteca, ya que las raíces de Selena Quintanilla son de esta tierra así como el género musical del que fue su mayor exponente. Y esa esencia mexicana estará a cargo de Danna Paola.

Así lo anunció Billboard, empresa que organiza los Premios Juventud que en su edición 2020 será en honor a los 25 años de la música y el legado de Selena Quintanilla.

