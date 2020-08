Esta es la verdadera razón por la que "El Chavo del 8" dejó de transmitirse

La famosa comedia mexicana, El Chavo del 8, dejó de transmitirse el 31 de julio y, aunque muchos cuestionan las razones de la repentina partida del programa que se había emitido durante mucho tiempo por el Canal de las Estrellas, la verdadera razón ha salido a la luz.

La noticia se extendió en los medios de comunicación internacionales que afirman que la famosa comedia llegó a su fin este 31 de julio, decisión derivada de los problemas entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa.

Aparentemente, según lo informado por ambas partes, no pudieron llegar a un acuerdo en asuntos de derechos, lo que llevaría con la terminación de las transmisiones de El Chavo del 8 por parte de la compañía y la familia del reconocido actor y director mexicano.

Según reseña el portal Explica, las noticias ya causaron algunas reacciones, en particular la de Florinda Meza, ex actriz de la serie y la última pareja del actor fallecido quien al parecer estaba en contra, ya que comentó que es una decisión en el peor momento en que vivimos, aunque no tengo nada que ver con eso.

Por su parte, el hijo del propio actor, Roberto Gómez Bolaños reaccionó públicamente y reiteró que es una decisión triste que El Chavo del 8 deje de transmitirse.

"Aunque entristecido por la decisión, mi familia y yo esperamos que Chespirito pronto esté en las pantallas del mundo. Continuaremos insistiendo, y estoy seguro de que tendremos éxito", concluyó.

