El pasado de Meghan Markle como modelo en un programa de concursos

El pasado no deja de perseguir a Meghan Markle, dado que salió a relucir su época como modelo del programa de concursos estadounidense "Deal or no Deal", cuando una de sus compañeras revelará algunos detalles de su desenvolvimiento.

La ex modelo del programa de concursos, Lisa Glamedece, recientemente declaró al Gold Coast Bulletin sobre cómo era pasar el tiempo con Meghan Markle. Lisa dijo que Meghan era "callada pero muy dulce". También reveló que Meghan se dedicó a convertirse en actriz.

"Recuerdo que estaba muy concentrada en su carrera como actriz y que su papel como modelo de maletín, como nos llamaban, era solo un trampolín en su carrera. Solo hizo unas pocas temporadas y luego consiguió su papel en Suits (…) Estaba tan feliz por ella cuando escuché sobre el matrimonio", continuó Lisa.

Antes de casarse con el Príncipe Harry y convertirse en una sensación global, Meghan trabajó en Deal or No Deal entre 2006 y 2007. Luego interpretó a Rachel Zane en Suits durante siete temporadas.

Meghan Markle vuelve al peinado de su época de actriz Su comodidad con su nueva vida se le nota, incluso, en su forma de peinarse.

En 2013, Meghan Markle habló con Esquire sobre su tiempo en el programa de concursos: "Lo pondría en la categoría de cosas que estaba haciendo mientras fui audicionando para tratar de llegar a fin de mes", admitió.

"Definitivamente, trabajar en Deal or no Deal fue una experiencia de aprendizaje, y me ayudó a comprender lo que preferiría hacer", concluyó.

Te recomendamos en video