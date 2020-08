Kylie Jenner marca tendencia luciendo un vestido midi ajustado con camisa y tenis

Kylie Jenner sigue imponiendo tendencias para el 2020, y esta vez innovó en un nuevo estilo que todas han amado.

Y es que durante una de sus salidas la famosa empresaria llevó un vestido midi que combinó de una manera original.

Kylie Jenner nos enseña cómo llevar un mini vestido Kylie siempre busca la manera de promocionar las marcas de los grandes diseñadoras

La menor del clan Kardashian Jenner lució un vestido midi ajustado blanco, con una camisa de rayas encima, y unos tenis Dior.

La celebridad ha causado sensación con este look casual y muy cómodo, que te hará lucir bien esta temporada.

Y es que los vestidos midi con tenis se han convertido en la tendencia del verano, pero Kylie le agregó la camisa, una combinación que sin duda dominará en cualquier temporada.

"Me encanta como se ve esa combinación", "amé el look de Kylie", "no sabía que podía darle ese uso a mi camisa, me encanta", "ya se cómo sacarle provecho a mi camisa", "se ve un outfit muy cómodo", "es una buena combinación", y "se ve divina como siempre", fueron algunas de las reacciones en redes.

La celebridad también llevó un vestido midi vintage con tenis en un look casual, demostrando que esta es la tendencia que domina el verano.

