Estas son las joyas más lujosas que ha lucido Kate Middleton

#assuntodomomento – A nova biografia de Harry e Meghan Markle, prevista para ser lançada na semana que vem, está acabando com as noites de sono de Kate Middleton. Segundo fontes próximas à monarquia britânica, o livro promete descortinar “segredos cabeludos” da família real e tem deixado a duquesa de Cambridge simplesmente “devastada”. Além de abalar o psicológico de Kate, a publicação Finding Freedom (encontrando a liberdade, em tradução do inglês) também estaria tornando as conversas de Harry e William “difíceis”, antes mesmo de vir a público. Assinada pelos jornalistas Omid Scobie e Carolyn Durand, a biografia busca revelar por que, de fato, os duques de Sussex decidiram se afastar da realeza britânica. Conta, por exemplo, como Harry e Meghan se sentiram menosprezados por William e Kate no início do relacionamento, e como esse desprezo impactou a decisão de o jovem casal sair da monarquia, episódio conhecido internacionalmente como “Megxit". #realeza #katemiddleton #meghanmarkle #saleteemsociedade #godsavethequeen