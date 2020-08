Maluma dedicó su más reciente canción a su ex, Natalia Barrulích

Tal parece que Maluma aún no borra cassette puesto que su última canción, "Hawái", se trata de su separación con su ex, Natalia Barrulích, según reseña Page Six.

"Maluma no le dijo a Natalia sobre la canción", dijo una fuente. "La escribió basado en sus propias experiencias personales". El cantante colombiano, de 26 años, no mencionó el nombre de Barrulích, de 28 años, en su nueva canción, pero varias referencias en la letra y el video musical confirman que el cantante colombiano está hablando de su ex.

La canción que Maluma dedicó a Natalia Barrulích

Una fuente comentó que Maluma proporcionó la historia del video. Comienza con el cantante teniendo una discusión con su interés amoroso, interpretada por Yovanna Ventura. "La relación se está volviendo tóxica", dice Ventura en una escena al comienzo del video.

En junio, Natalia Barrulích compartió en el podcast de Danny Morel, "Evoluciona", que su relación con el cantante se había vuelto "tóxica" porque ella estaba dando "1000%" y él estaba "recibiendo el 20%".

En el video, Maluma dejó a entender que Barrulích quería separarse porque ella no estaba feliz. Pero a pesar de lo que versa la canción, una fuente declaró que los exes "actualmente solo se desean lo mejor". "Sé que no hay sentimientos encontrados", agregó.

La ex del colombiano comentó hace un tiempo a Page Six: "Amo a Juan Luis, pero en este momento tenemos que tomarnos un tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos continuar creciendo como artistas e individuos".

Maluma y Natalia Barrulích se separaron en octubre del 2019, después de dos años juntos.

