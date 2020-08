Demi Lovato nos enseña como lucir vaqueros holgados si tienes grandes curvas

View this post on Instagram

Hands up if you’d like a ring like Demi’s 💍👀 We spotted the new fiancés out in Beverly Hills yesterday 🥰 ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ 📸 London Entertainment⁣ #demilovato #demi #maxehrich #cute #engagementring #engaged #putaringonit #facemask #disney #love #fiance #celebritynews #splashnews