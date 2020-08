Kylie Jenner mantiene a la figura de cera Madame Tussauds de su madre Kris en su mansión

Kylie Jenner quiere tener a su mamá siempre presente, y una de las formas de demostrarlo con su característica excentricidad es teniendo una figura de cera de su mamá sentada en el bar de su lujosa mansión.

La estrella de reality show le compró hace unos días un pony a su hija de 200 mil dólares que tuvo que trasladar de Holanda a Los Ángeles y también compartió en Instagram stories en el que aparece entrando a la sala de entretenimiento de su casa y dice que tiene una nueva inquilina.

"Adivinen quién vino a vivir conmigo ahora: la figura de cera de Kris Jenner", se alcanza a escuchar en el video.

Kris Jenner de cera - Instagram

Todo parece indicar que antes la figura de Madame Tussauds de Kris Jenner vivía en la casa de Kris, pero Kylie Jenner decidió hacerse cargo de ella a pesar de lo que sus hermanas puedan opinar.

Se adueñó de la figura

"Ahora es mía. No quiero recibir mensajes de texto o llamadas telefónicas de mis hermanas después de esto. Ella es mía. Gracias, mamá", bromea la millonaria de 22 años en el video.

La figura se presentó por primera vez en 2019 en el museo de Madame Toussands en Nueva York junto a otras figuras de las demás integrantes de Keeping Up With The Kardashians.

Lo que no se aclara es si la figura que ellas tienen, que está vestida igual a la del museo, fue retirada de esa institución o las excentricas hemanas compraron una réplica.

