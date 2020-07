Conoce los curiosos motivos por los que Netflix elimina películas y series de su plataforma

Cada mes, Netflix saca de su plataforma un grupo de películas y series. Por ejemplo ya para el mes de agosto no se podrán ver cintas como “El pianista” y “Viaje al futuro”. Te contamos por qué.

Para comenzar, esta plataforma es un sitio legal, no como la mayoría de los videos que se ven en la web y que tienden a ser piratas. En el caso de la plataforma televisiva debe cancelarle a cada productora para poder contar con el contenido de series y películas.

En el medio Spoiler buscaron más respuestas sobre los curiosos datos que motivan a sacar de su catálogo producciones cada mes. Encontraron al youtuber ”El Pana del Cine”, quien lo explicó las curiosas razones detalladamente en un video.

Vencimiento de contratos y la importancia de las visualizaciones

Cada contrato que firma con las productoras de series o películas vienen con una fecha de vencimiento. La plataforma puede o no renovar estos convenios legales de pago. De lo contrario tiene un vencimiento.

El gigante televisivo tiene la posibilidad de no renovar el contrato de cada serie o película. Para renovarlo tiene que volver a pagar, en caso de que no lo hiciera y continuara proyectando producciones vencidas podría enfrentarse a una penalización legal.

‘La venganza de Analía’ ahora estaría disponible en Netflix Una actriz del elenco fue quien dio la noticia.

Obviamente, si una película o serie no tiene la cantidad de visualizaciones esperadas por parte de los televidentes, la plataforma prefiere sacar la producción de su catálogo antes que renovar un contrato que no le dejará ganancias. Por eso, además de revisar constantemente la visualización de las producciones, hace encuestas y preguntas a sus seguidores.

Netflix realiza encuestas y preguntas a sus televidentes. - Agencias

Por último, a diferencia de sus comienzos,. Lo independizaría de las productoras y le permitiría ser más original en sus contenidos. Como vez, aunque las razones sean curiosas, la plataforma tiene motivos de peso para hacer una “limpieza” mensual de su catálogo.

Lee también: Las series y películas que saldrán de Netflix en agosto

Te recomendamos en video: