Susana Roccasalvo demanda por "amenazas y hostigamiento" a Lío Pecoraro

Susana Roccasalvo ha iniciado una demanda por "amenazas y hostigamiento a Lío Peccoraro, otra figura de El nueve.

El hecho lo dio a conocer este martes el abogado Mauricio D'Alessandro en Nosotros a la mañana.

Los motivos serían que desde que comenzó la pandemia, en los últimos meses varios conductores decidieron hacer sus programas desde sus casas.

Una de ellas es Roccasalvo, quien conduce su ciclo Implacables vía zoom.

Según lo que contó su abogado, cada vez que la conductora quiere salir al aire, recibe varias llamadas en su teléfono que le impiden la transmisión. T

Tras investigar la línea de la cual provienen estos llamados, la justicia comprobó que el titular de la línea sería el periodista Lío Pecoraro.

Ese teléfono pertenece a un conductor del mismo canal. Está probado, la persona ya ha sido citada", contó.

La respuesta del periodista no se ha hecho esperar y ha concedido en la tarde del martes una entrevista al programa Todas las tardes.

Pecoraro, afirmó tener una conducta "intachable" y calificó como "incomprensible" lo denunciado por la conductora.

El panelista, negó haber mantenido todas esas conductas.

No obstante, aclaró ue, si bien sí se trata de su línea telefónica, las llamadas que éste habría realizado a su colega habrían sido puntualmente por motivos laborales.

El panelista, negó la denuncia en el programa Todas las tardes. - Instagram

Asimismo, Pecoraro, manifestó su sorpresa de que la Roccasalvo no se pusiese en contacto con él.

Además, agregó que es un caso "sin pruebas" y que está en manos del abogado Fernando Burlando.

"Lo lamento mucho, pero siento que te equivocaste. Estoy acá para dar la cara", concluyó.

Por su parte, la conductora dio unas declaraciones a Teleshow.

“El día que me enteré, me quedé helada: no podía creer la maldad, la locura, la psicopatía de la gente; tirarse contra el propio canal que te da trabajo. Evidentemente debe tener algo personal conmigo”, dijo Susana Roccasalvo sin mencionar a Pecoraro.

