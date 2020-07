Los detalles de la particular luna de miel de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli

View this post on Instagram

LA BODA SECRETA DE LA PRINCESA BEATRIZ DE YORK La nieta de la reina Isabel II contrajo matrimonio el viernes con Eduardo Mapelli Mozzi en el Castillo de Windsor, en una pequeña ceremonia que cumplió con los protocolos para evitar contagios de COVID-19, y a la que asistió la reina Isabel. Dato!!! *Las ceremonias religiosas están permitidas en Inglaterra desde el 4 de Julio. * La princesa Beatriz lució un vestido que le prestó su abuela , el vestido de tafetán marfil vintage de Norman Hartnell y una tiara de diamantes que la reina Isabel II usó el día de su boda en 1947. * El ramo de bodas de Beatriz fue colocado en la tumba del soldado desconocido en la Abadía de Westminster de acuerdo con la tradición de las novias reales. #BodaSecreta #BodaReal #PrincesaBeatriz #SueñaConTuBoda #Boda2020 #VestidoDeNovia