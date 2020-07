Chicago West reaparece en redes y sorprende con el parecido a su hermana North

View this post on Instagram

Chi❤️ ••••• ••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••• ••••• ••••• •••• @kimkardashian #chicagowest #psalmwest #kimkardashian #northwest #saintwest #kanyewest #masondisick #penelopedisick #reigndisick #stormiwebster #dreamkardashian #truethompson #kourtneykardashian #kloekardashian #kendalljenner #kyliejenner #krisjenner #robkardashian