Se burlan de Katy Perry por sincerarse de su salud mental y es momento de parar

Katy Perry está próxima a estrenar su nuevo álbum SMILE, el cual tuvo que ser postergado por cuestiones de “retrasos inevitables en producción”. Sin embargo, no sólo ha tenido que enfocarse en cuidar su salud a pocas semanas de dar a luz sino que además ha tenido que enfrentar a quienes se burlan de ella o buscan difamarla.

SMILE es un disco que fue escrito durante una de las temporadas más oscuras en su vida. Recientemente la cantante habló acerca de los ataques de ansiedad que sufre y que terminaron siendo una inspiración para este álbum.

Perry subió a IG un correo en dónde pretendían publicar, que el centro a donde ella acudió durante su depresión, era un culto.

Una estructura de trabajo que incorpora mente, cuerpo, emoción y espíritu. Esto posibilita que atravesemos el dolor con cuidado y acompañamiento seguro.

Ante la intención de difamarla y de crear fake news, los fans lanzaron el hashtag #LeaveKatyPerryAlone para defenderla y recalcar la importancia de tomar en serio el tema de la salud mental.

No entiendo porque tanto odio hacia Katy Perry, no puedo creer que no entiendan la importancia de la salud mental y de lo que tuvo que pasar durante los últimos años.

Pero nadie la hará perder su sonrisa de nuevo.❤#NationalEnquirerIsOverParty pic.twitter.com/5DXCArB1Co

