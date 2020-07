Hailey Baldwin tiene los shorts perfectos para el verano

View this post on Instagram

El #estilo de Hailey Baldwin Bieber gusta, y con los años ha demostrado que no sigue #tendencias -ella misma las crea-. La modelo apuesta por un #look veraniego con prendas básicas y un calzado sexy para afrontar las altas temperaturas 💗 . Síguenos en @trendencias . https://www.trendencias.com/moda-famosas/hailey-baldwin-bieber-apuesta-look-veraniego-prendas-basicas-rompe-monotonia-chaqueta-a-todo-color . #fashion #moda #haileybieber #look #looks #style #streetstyle #trendencias #outfit #outfits