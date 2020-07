Zulma Lobato fue asaltada en un violento robo este domingo

Zulma Lobato fue víctima de un violento robo este domingo.

Unos ladrones le robaron dinero y la golpearon con mucha violencia en las calles Veléz Sarsfield y Baigorria, en Vicente López.

Después del suceso, la Policía intervino y fue trasladada de urgencia en una ambulancia del SAME al hospital de esa localidad, según Teleshow.

Fue su amigo y exrepresentante Lautaro Reyes, quien denunció la situación en Twitter este lunes de madrugada.

"Molieron a palos a Zulma Lobato. Le partieron la cabeza y los delincuentes le robaron sus pertenencias y $15.000 de su pensión. ¡¡¡Basta de lastimar y robar a los gerontes!!!", tuiteó.

Más tarde, compartió en la red social fotografías de Zulma lastimada, esperando a ser atendida por una ambulancia.

"Indignado. Así dejaron a Zulma Lobato. Hijos de re mil puta. Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad? ¡¡¡Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes, mierdas!!!", volvió a escribir.

Imágenes y tuit que compartió Lautaro Reyes, íntimo amigo de Lobato, sobre su asalto - Twitter

Por otra parte, este no es el primer robo que le ha tocado sufrir a la mediática.

El pasado 27 de marzo, Lobato esta yendo al supermercado a comprar comida.

En ese momento, otros asaltantes aprovecharon para el celular, las tarjetas de débito y el DNI.

Ante esta situación, Zulma decidió tomar el tren desde Retiro para hacer la denuncia en la comisaría del barrio.

Como respuesta, las autoridades la detuvieron por circular sin permiso y estuvo demorada tres horas.

Sobre este suceso, Reyes también dio explicaciones a Teleshow.

“Estaba afectada por el encierro. Estaba hablando todos los días con ella por el tema del coronavirus, es persona de riesgo, entonces yo la entretenía, le daba indicaciones. Cuando me dijo que le robaron me llamó desde el fijo y le dije que le empezaría a llamar yo para que ella no gastara", informó.

No te pierdas el video en