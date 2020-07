Es oficial: Katy Perry confirma que ya no tiene ninguna enemistad con Taylor Swift

Katy Perry le está dando a los fanáticos más información sobre la que una vez fue una gran enemistad con la cantante Taylor Swift.

En una nueva entrevista con Howard Stern, Perry compartió cómo las dos dejaron atrás su conflicto en un intento por dar un ejemplo a las mujeres jóvenes. Agregó que las cantantes ahora discuten sobre "lo mejor que queremos la una para la otra", según reseña Entertainment Tonight.

"Chismes y mentiras, toman el ascensor. Pero la verdad sube las escaleras … el tiempo contará mi historia", dijo Perry mientras hablaba de la enemistad pasada con Taylor Swift.

Taylor Swift se transformó en un hombre para su nuevo video musical y el resultado es asombroso La canción tiene un poderoso mensaje feminista

"De lo que estoy tan agradecida es que pudimos hacer las paces y nos reconciliamos públicamente para ser un ejemplo de redención", comentó Katy Perry.

"Es difícil para las chicas jóvenes, creciendo [con] el internet y la escuela secundaria y la mezquindad, y todas esas cosas, así que ahora somos super amables y siempre he querido lo mejor para ella y podemos hablar de lo mejor que queremos la una para la otra", confirmando el cese de su enemistad.

Taylor Swift y Katy Perry habían dado una pista sobre su reconciliación cuando esta última hizo una aparición sorpresa en el video musical de Swift, "You Need to Calm Down".

En estos días, Perry tiene cosas más grandes en su agenda, puesto que se está preparando para dar a luz a su primer hijo, una niña, con la estrella de "El Señor de los Anillos", Orlando Bloom.

