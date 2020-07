Kanye West se disculpa con Kim Kardashian y le agradece por apoyarlo en todo momento

Kanye West ha vivido una de las peores crisis debido a su bipolaridad, que ha afectado a su esposa Kim Kardashian, luego de revelar secretos sobre su familia.

El domingo pasado durante el lanzamiento de su campaña presidencial, el rapero sorprendió a todos al confesar que deseaba que Kim abortara a su primera hija, North.

Luego, Kanye publicó a través de su Twitter varios mensajes atacando a su esposa, y denunciando que quería encerrarlo.

Luego, tras casi una semana de la difícil situación, la celebridad ha publicado un mensaje de disculpas hacia su esposa.

"Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto", reveló Kanye.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020