El show continúa para Kim Kardashian pues reanuda las grabaciones del reality pese a crisis matrimonial

Como la vida de todas las Kardashian – Jenner es un show, así como la vida continúa, el show también. Por eso, Kim Kardashian West pese a la crisis matrimonial que atraviesa, reactivó la filmación de su reality Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) que había estado paralizado por la pandemia.

La estrella de telerealidad fue vista filmando su serie de televisión un día después que su esposo Kanye West tuvo su último colapso en Twitter,por lo que ella misma reveló que él padece trastorno bipolar.

Kim, de 39 años, se unió a su hermana Khloé y el ex novio de Khloe, Tristan Thompson, en Malibú el miércoles, mientras el equipo de filmación de seguía al trío.

Así lo captó el diario Daily Mail, que además registró que Kanye, quien está asentado en su rancho en Wyoming, fue visto visitando un Walmart con amigos, el mismo día que Kim grababa.

Revelaciones

El rapero de 43 años tuvo una semana tumultuosa que comenzó durante su mitin presidencial en Carolina del Sur, donde aseguró que él y Kim habían considerado abortar a su hija North, que ahora tiene siete años.

Lo que siguió fue una serie de tuiteos y tuits eliminados en los que reveló que había estado "tratando de divorciarse de Kim" y la acusó de tratar de "encerrarlo".

Poco después de publicar esos tuits con información delicada de su familia, los eliminó todos.

Una fuente le dijo al portal TMZ, que Kim no quiere que en su serie de televisión se documente ninguno de los episodios bipolares de Kanye y que también ha prohibido que el programa muestre a sus hijos en este tiempo, en caso de que lo vean más tarde.

Posible divorcio

Kim hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios de divorcio de Kanye en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, una fuente de la revista People asevera que Kim y Kanye incluso han hablado sobre la situación de co-crianza más amigable y amorosa para sus cuatro hijos.

