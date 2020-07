Kourtney Kardashian y Scott Disick dan una lección de madurez al pasar el día juntos

View this post on Instagram

THEY LOOK SOOO HAPPY 😊. This sounds kinda crazy, but what if Mason and Penelope tried to do a parent trap 😂. That would make me REALLY REALLY HAPPY. * * * * * * * * * * * * * * #skourt #skourtneydaily #scottdisick #kourtneykardashian #kuwtk #couples #couplegoals #clipoftheday #igdaily #igers #picoftheday #instaclip #instamood #ınstagood #bestoftheday #instadaily #instagift #photooftheday #masondisick #penelopedisick #reigndisick #parenttrap #kimkardashian #kanyewest #krisjenner #kyliejenner #therock #eminem #johnnydepp #justinbieber