Julián Weinch se sincera con Pampita: "Me cuesta hablar de estos temas con vos"

Pampita Ardohain entrevistó este martes a Julián Weich.

La modelo, indagó sobre las pérdidas que había sufrido en su vida.

"¿Hay alguna pérdida en tu vida que extrañás, que necesitás?", le preguntó a Weich.

"No. Mi mamá falleció y mi papá falleció, pero yo hablo con ellos todos los días y estoy en contacto con ellos. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse", respondió él.

Pampita le preguntó si los contactaba desde el pensamiento o la verbalización.

"Desde el pensamiento. Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada. Me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé, es como que no quiero hablar", respondió Weich.

Weich continuó explicando que "cada uno transita sus pérdidas de la manera que le parece".

En ese sentido, no hay fórmulas ni hay que juzgar cómo lo vive el otro tampoco", lo tranquilizó Pampita, quien sufrió la pérdida de su hija Blanca hace ocho años.

Weich, reiteró que le daba "vergüenza" hablar delante de ella y le pidió disculpas, mientras que la modelo lo calmó.

"Hay gente que necesita ir al cementerio, gente que necesita rezar, pensar o que necesita ver una foto. Hay muchas maneras de tener ese diálogo. Y el tema es no tener miedo y buscarlo, porque es un diálogo sanador al cien por ciento, haya o no haya respuesta. El diálogo en sí ya es sanador", concluyó Weich.

