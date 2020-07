Así es el excéntrico regalo que Khloé Kardashian le dio a la viuda de Kobe Bryant

Aunque no esla primera vez que Khloe Kardashian tiene un bello pero excéntrico detalle con su amiga Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, esta semana volvió a sorprenderla con un nuevo y extravagante regalo.

La tercera de las hermanas Kardashian hizo llegar a la mansión de la esposa de la leyenda de la NBA , un par de ramos de flores en forma de esponjosas ovejas echadas, con cabezas y cuerpos rosados, y lo que simulaba ser la lana, era de docenas de rosas y hortensias blancas, y en la base de color rosado.

Ante el obsequio, la viuda de 38 años, llamó a la estrella del reality Keeping up with the Kardashians "la más dulce" en una publicación de Instagram.

Regalo floral de Khloé Kardashian para Vanessa Bryant. - Instagram

También en el pie de foto, Bryant expresó su gratitud por la inesperada entrega: "¡Esto es increíble! ¡Gracias bebe! Te quiero".

Otros detalles

El primero de mayo, día del cumpleaños de Gigi Bryant, hija de Vannesa Bryant; Khloé Kardashian utilizó un brazalete en conmemoración a la pequeña fallecida, quien murió en enero pasado, en un accidente de helicóptero en compañía de su padre.

Cinco días después, cumplió 38 años Vanessa Bryant; y Khloé le dio un arreglo gigante de globos que asemejaban la icónica cabeza de Minnie Mouse.

En la tarjeta escribió: "Esto es una pequeña pieza de uno de tus lugares favoritos. Es para ti. Un sueño es un deseo que el corazón hace. Feliz cumpleaños, preciosa, con amor Khloé Kardashian".

Amistad de vieja data

Según lo explica el diario Daily Mail, la amistad de Khloe y Vanessa se remonta a años atrás, ya que el ex marido de Kardashian, Lamar Odom, era un ex compañero de equipo de Kobe en el equipo de baloncesto Los Lakers.

Y en septiembre de 2009, los Bryant fueron invitados a la boda de Kardashian con Odom, quienes se separaron en 2013.

