El brazalete protector de Meghan para atraer la buena vibra

View this post on Instagram

I found a fantastic match for Meghan’s Alemdara Didem bracelet on Etsy by @julenjewel. Such a pretty, delicate piece! #replimeghan #mirrormeg #royalcloset #meghanmarkle #meghanmarklefashion #meghanstyle #marklesparkle #meghansmirror #meghanmarklestyle #duchessofsussex #duchessstyle #instafashion #instastyle #myroyalwardrobe #royalstyle #royalfashion #sussexsquad #sussexroyal #jewelry #evileye #etsy #etsyfinds