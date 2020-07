Khloe Kardashian anunció que su hermano Rob regresará al reality porque bajó de peso

A Rob Kardashian le dejaron de gustar las fotografías y las cámaras. Casi nunca publicaba fotos suyas en sus cuenta de Instagram y desde casi un año no aparecía en el show de telerealidad Keeping Up With The Kardashians, pero a decir de hermana Khloé Kardashian volverá, y muy renovado.

Sin duda, el único varón del clan Kardashian palidece ante el brillo y el escándalo que siempre rodea a sus hermanas. Pero la verdadera razón de su ausencia no es porque se sienta opcada, sino por otra: Su obesidad.

Así lo dio a conocer su hermana Khloé Kardashian en una entrevista a la emisora Sirius Xm, en la que aseguró que su hermano volverá al reality porque recuperó la "seguridad en sí mismo", y ya no le incomodaría presentarse ante las cámaras del espacio televisivo y los millones de espectadores que ven el programa cada semana.

Así era Rob Kardashian en su juventud y el peso que llegó a alcanzar en su adultez.

Y una prueba de su pérdida de peso la dio al aparecer en las fotos del cumpleaños de Khloé, donde además aparece muy soriente, y por eso llama la atención de los fanáticos, ya que siempre lucía amargado.

"Mi hermano estará muy pronto de vuelta, lleva preparándose mucho tiempo para ello. Actualmente se siente mucho más cómodo y seguro de sí mismo. Tambiés está más apegado con todas sus hermanas".

Hermana orgullosa

"Creo que Rob ha dado la bienvenida a una nueva época de su vida, y le enorgullece poder compartirla con nuestros seguidores", expresó Koko, como es llamada la empresaria por sus allegados.

Tras varios años de lucha contra el sobrepeso, así como para solventar otros problemas de corte físico y anímico, luego de su polémica ruptura con la modelo y empresaria Blac Chyna, Rob Kardashian atraviesa finalmente una etapa de gran estabilidad, tanto por su estilo de vida mucho más saludable, como por demostrar que es un padre amoroso y entregado a su pequeña Dream.

