Los siete mejores documentales de famosos cantantes para disfrutar en Netflix este fin de semana

Además de las exitosas series y películas que no permiten despegarte de la pantalla, Netflix cuenta con un repertorio de documentales sobre las más conocidas celebridades del mundo de la música y aquí te presentamos varias opciones que puedes disfrutar durante el fin de semana.

La plataforma “streaming” posee un amplio catálogo de documentales que relatan la vida personal y la carrera artística de famosos en la industria musical, sus mejores y peores momentos, éxitos, fracasos y cómo llegaron a ser íconos del mundo del espectáculo.

Entre la variedad para escoger, aquí te damos una pista de las opciones más vistas y las que los espectadores catalogan como ¡las mejores!

Gaga: Five Foot Two

Se enfoca principalmente en el proceso de creación del quinto álbum musical de la controversial cantautora estadounidense Lady Gaga denominado Joanna (2016) y de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en su edición número 51.

Este largometraje de 100 minutos aproximadamente también cuenta con la participación del padre y del manager de Gaga, así como la de los músicos Mark Ronson y Florence Welch. Sin lugar a dudas este documental es una buena opción para entrenerte en casa.

Miss Americana

Fue dirigida por Lana Wilson y relata la vida y carrera de la famosa cantante norteamericana, desde sus éxitos y fracasos hasta cómo tuvo que lidiar con la fama y el aprovechar al máximo su talento y su voz.

Este documental biográfico de 85 minutos se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2020 y fue denominada como “íntima, emprendedora y genuina” por los críticos de cine, y es hora de que tú también des tu opinión de este film.

This is it

Es un documental basado en la vida del indiscutible y controversial Rey del Pop, Michael Jackson.

Cuenta con entrevistas, videos, fragmentos de vida y cómo fueron los últimos días de uno de los cantautores norteamericano más famoso de la historia.

What We Started

Nos muestra la evolución de la música electrónica a través de los años y cómo se ha convertido en uno de los géneros musicales más escuchados en el mundo.

Los DJ´s Martin Garrix y Carl Cox son los protagonistas de este documental que se centra en sus carreras musicales y cuenta con la participación especial de otros DJ´s emblemáticos como David Guetta, Steve Angello y muchos más.

Una opción emocionante para dejar que la música electrónica inunde tus sentidos.

Homecoming: A film by Beyoncé

La Famosa cantante decide finalmente revelar datos sobre su vida en este documental de casi dos horas, donde se muestran sus mejores y peores momentos y las dificultades que tuvo que atravesar dentro y fuera del mundo de la música, confesiones exclusivas y las adversidades en medio de su inesperado embarazo.

Una apasionada y cruda historia en la vida de una mujer que llegó a la cima a pesar de todos los problemas de su vida.

Whitney: Can i Be Me

El film nos relata la vida de la famosa cantante Whitney Houston, lo asombroso de su carrera y vida personal, la manera en que llegó a fama y la forma tan trágica en la que falleció.

Una historia para recordar a la cantante que nos hizo estremecer con la canción I Will Always Love You y muchas otras.

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Este documental se enfoca en la vida del rapero Travis Scott y cómo este obtuvo su fama.

También se centra en el proceso creativo y las dificultades para grabar su álbum de 2018 Astroworld, además de revelar las razones del por qué el artista tienen tanta fascinación por lo “retro” en su vida personal.

