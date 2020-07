Diego Peretti sobre la pandemia: Esto va a quedar por muchos años y eso enseguida la cultura lo imprime

Cuando entrevistas a un actor de tanto renombre en Argentina como Diego Peretti, quien además es psiquiatra, lo haces con curiosidad y con cierto respeto.

Peretti, se deja ver como una persona cotidiana, que sabe sacar provecho de las situaciones adversas y un hombre que ama su vocación.

CUARENTENA

El actor, cuenta que la cuarentena la está llevando bien, "a pesar de este entorno tan feo que es una enfermedad".

Peretti, y dice que ve esporádicamente a su novia y a su hija, pero en general pasa el aislamiento solo.

"La voy llevando a través de una rutina que tengo que cumplir a través de actividades que hago en general, que ahora me permiten estar con más tiempo, lo que hacía de manera este hobby, ahora forma parte de mi vida. Escribir, escuchar música, leer, hacer gimnasia, así que bueno, bien", explica.

Peretti expresa su fascinación ante esta época.

"Eso es algo histórico, que se lo vamos a contar a nuestros nietos, vos se lo vas a contar a los tuyos y yo a los míos si tengo, es como el cometa Halley, esos hechos históricos que Dios quiera que no se hagan comunes y que en 70 años no tengamos nada todavía, pero es algo casi de ciencia ficción, rarísimo", expresa.

Asimismo, el actor hace una relación de su profesión con el coronavirus.

"Todos los que nos dedicamos a las historias y las ficciones siempre se van a ubicar temporalmente antes de la pandemia y después de la pandemia. Es como una línea de época porque esto va a quedar por muchos años y eso enseguida la cultura lo imprime", desarrolla.

El actor, se remonta a siglos y siglos atrás "cuando el ser humano se dio cuenta de que no estaba solo en el mundo, que había un universo, otros planetas, que había un inconsciente que lo guiaba y que no era nada más que la conciencia la dueña de sus acciones".

"Ahora a todo el mundo le han pegado un golpe y como que decimos somos re vulnerables y eso baja un poco el copete de la soberbia", añade.

PSIQUIATRÍA

Peretti, se recibió en Medicina y se especializó en la rama de psiquiatría, pero mientras ejercía como psiquiatra hacía teatro independiente y fue y cuando le ocurrió lo que él denomina"una lucha de vocaciones"

"Yo ya sabía como era la profesión de psiquiatra y la curiosidad me parece que inclinó la balanza para el laado de la vocación artística porque como no tenía esa experiencia y me atraía mucho, quise ser profesional[…] y lo hice por una cuestión de sobre todo mucha atracción y mucha curiosidad de saber cómo era vivir de una disciplina artística que es mucho menos previsible que una carrera medica en este caso".

El artista, pensaba que su incursión en la actuación era un descanso y que regresaría a su profesión anterior "y no volví, acá estoy", dice con una sonrisa.

A preguntarle si sigue estudiando sobre su carrera revela que solo lo hace para estudiar a un personaje complejo y difícil de interpretar.

"Cuando son personajes muy extremos, difíciles de imaginar dentro de uno, entonces apelo a ver que dicen de una personalidad como la que tengo que interpretar, a ver q acciones o cómo las hace porque no son acciones normales, son personas que están al borde de la locura o son psiquiatras, entonces ahí si recurro, a algún libro de psiquiatría y si no recurro a mi experiencia personal y a la técnica que yo tengo aprendida como actor", asevera.

EN TERAPIA

En 2012, Argentina quedaba atrapada por una serie llamada En terapia. Basada en la original, que es israelí y que después adaptó Estados Unidos, Peretti interpretaba a un psicoanalista que de lunes a jueves atendía a pacientes y el viernes, él mismo iba a visitar a otra psicoanalista.

Al consultarle si le resultó extraño, teniendo en cuenta su formación médica, el manifiesta que estudió psiquiatría con formación psicoanalítica.

"Algo sabía, me acordaba de haber sido psicoanalista y paciente así que esa experiencia la tenía más allá del estudio específico cómo terapeuta".

El actor, menciona que el director, Alejandro Maci, tenía amplios conocimientos del mundo psicoanalítico y que además la producción, de Dori Media era tan buena que no tuvo que apelar a la "reescritura porque estuviese mal redactado o una cosa era cómo técnica, nada".

Sí menciona la gran responsabilidad del papel, ya que la serie se basa únicamente en la sesión entre el terapeuta y paciente.

"No es una peli de acción, los tiros en este caso son las palabras y hay que decirlas muy bien las frases, aparte se habla de subjetividades entonces el discurso mas abstracto es más difícil de que se entienda en la gente sobre todo, todo eso es lo complicado".

Menciona a Gabriel Byrne, el actor que protagonizó la versión estadounidense y narra que "jamás estudió psicoanálisis y no fue al psiquiatra".

"Lo único que hizo fue seguir el guion y parece Freud en la serie de lo bien que está", opina.

EL PERETTI ARTISTA VS PERETTI CIENTÍFICO

Peretti fue psiquiatra durante años y actor desde 1998 y al preguntarle por qué temperamento se decanta más, detalla que sí "tiene esa huella" de su formación médica y después la de su profesión actual como actor.

"A mí lo que me ocurre que para armar un personaje, para construir un personaje soy muy analítico y racional, pero una vez que me pongo a interpretar, una vez q estoy en la acción soy completamente instintivo, lo que pasa es que tengo un trabajo previo racional y de análisis que lo hago y que le ocupo mucho tiempo que eso me ocupa después a que cuando dicen 'Acción' tenga que desconectar y estar con mis instintos porque sé que estudié, se de que se trata el personaje entonces no tengo que pensar mas, lo que tengo que actuar."

En mi vida cotidiana soy más racional que emotivo. Sobre todo utilizo mucho el tratar de encontrar el por qué de cada emocion q tengo, entender que es lo que me pasa, no dejarlo pasar y eso hay que utilizar mucho la racionalidad.

LOS SIMULADORES

Otro de los grandes éxitos de los que ha formado parte Peretti es de la serie Los simuladores, dirigida por Damián Szifrón, el director de Relatos Salvajes.

Ahí Peretti devela que le ofrecieron participar pero que no pudo porque estaba rodando En terapia.

Los Simuladores, escrita y dirigida por Damián Szifrón se ha convertido en una serie de culto en Argentina, de la que pretenden hacer una película. - Instagram

Los simuladores cuenta la vida de cuatro socios que, mediante operativos de complejos simulacros, resuelven los problemas de sus clientes.

El proyecto tiene miles de fanes que reclaman una película, hecho que están negociando.

Peretti, asegura que tienen "unas ganas grandes y un pacto de hacer la película" pero que no han conseguido fijar las fechas y el calendario, pero que la idea sigue.

PRESENTES Y FUTUROS PROYECTOS

Diego, recuerda que cuando comenzó la cuarentena acababa de estrenarse la película El robo del siglo, que protagoniza junto a Francisco Francella y que "estaba funcionando muy bien".

Revela también que iba a estrenar otra película, "La noche mágica", "que es la ópera prima de un director que se llama Gastón Portal".

En ese filme, participan Natalia Oreiro, Esteban Bigliardi y Pablo Rago, entre otros.

Otro proyecto que estaba rodando era El reino, una mini serie de Netflix que le faltan 2 meses por concluir la filmación.

El elenco lo forman el Chino Darín, Joaquin Furriel, Vera Spinetta y Peter Lanzani,

La serie trata sobre un pastor evangélico (Peretti) que termina siendo el presidente de Argentina, "un presidente bastante trastornado", cuenta.

El reino, está dirigida por Marcelo Piñero y escrita por la popular escritora Argentina, Claudia Piñeiro y el director.

Sobre las medidas que se tomarán, el actor vaticina que hasta octubre no habrá una sala medio llena en capital.

"No sabemos cómo va a reaccionar la gente. Yo creo q al principio sí va a ser un montón de gente y luego va a estar la reticencia a salir de nuevo, no salir tanto un revoque de sala llenas de 2 semanas y luego hasta no tener una vacuna un medicamento mundialmente conocido la gente se va a retraer", pronostica.

Con un poco de humor sobre las medidas de seguridad e imaginando a la gente yendo a la obra con sus tapabocas, el actor señala que estos son lo de menos.

"No es tanto el barbijo porque el barbijo es la cercanía con otra persona, va a haber que colocar una o dos personas o las que vengan y separando dos o tres butacas, lo q quieren poner es como muñecos, fotos como hacen en los partidos d fútboil para que eso ayude a respetar las distancias. Un muñeco al lado, es rarísimo, todo eso es cultura post pandemia".

Los que no somos artistas del celuloide o del teatro, miramos el confinamiento con otros ojos pero, como bien afirmó el actor al principio empezará "una cultura pandémica".

