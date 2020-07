Bárbara Mori dio poderosa lección de amor propio a las mujeres infelices en sus matrimonios

"Era una mujer totalmente falta de amor". Así de contundente fue la actriz Bárbara Mori al hablar sobre su pasada relación sentimental con su colega, Sergio Mayer, desnudando los fuertes problemas de autoestima que atravesó durante ese tiempo.

La nacida en Uruguay pero nacionalizada mexicana explicó que la felicidad empezó a llegar a su vida justo cuando cortó ese vínculo que de a poco fue convirtiéndose en tóxico.

"Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera", explicó la artista en una íntima conversación en Instagram con Marimar Vega, de acuerdo con People.

La protagonista de la exitosa telenovela Rubí ahondó en su pasado para dar explicación a ese patrón de comportamiento nocivo que tuvo en su vida, asegurando que fue abandonada por su madre y sufrió de violencia con su padre.

"Creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima", reveló Mori, de 42 años.

Por este motivo, la también actriz de teatro, comerciales y doblaje aseguró que fue perpetuando esa clase de comportamientos hasta que pudo abrir los ojos y darse su valor como mujer.

"Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada. Yo era superinfeliz", se sinceró, admitiendo que en principio no quiso divorciarse para que su hijo no sufriera lo que le tocó a ella.

Sin embargo, Bárbara Mori entendió que "ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien", así que tomó la decisión de separarse.

Por consiguiente encontró la fortaleza para independizarse, manejar sus contratos ya que el político era su manager, y llenarse de amor propio.

