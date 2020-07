Romina Malaspina habló del cambio de su figura:"Me puse más caderona"

Romina Malaspina está en boca de todos desde que comenzó a trabajar como conductora en el Canal 26.

Un top con transparencias que lució en su debut que provocó todo tipo de debates fue el artífice de que ahora su nombre suene en todos los noticieros.

La modelo, ha sido incluso convocada para participar en la próxima temporada de Showmatch.

En sus redes, la ex de Supervivientes, hizo referencia al cambio de su figura.

La modelo publicó una sugerente fotografía donde decía que le habían crecido las caderas - Instagram

"La cuarentena me puso un poco más caderona" , tituló en una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Malaspina, ha visto incrementar el número de seguidores, hasta casi alcanzar los 2 millones.

Allí, muestra fotografías muy sugerentes donde muestra su cuerpo con orgullo.

Recientemente, dio unas declaraciones en el Programa Podemos Habla (PH), conducido por Andy Kusnetzoff.

"Tuve un intento de violación a los diez años que me dejó un trauma muy grande que me duró los dos años siguientes”, reveló.

Según la modelo, antes le costaba hablar del tema pero ahora cree que pudo “cerrar y dejar atrás esa etapa”, que le sirve "como experiencia".

“Estaba en el barrio de mi casa, en Mar del Plata, andando en bicicleta y un tipo me agarra, tapándome la boca, y me lleva a una casa. Tira la bicicleta al piso y me intenta meter adentro de una casa. No llegó a pasar nada: me resistí, me resistí… Fue muy fuerte y traumático todo ese momento porque era como eterno, no se terminaba más pero pude zafar”, explicó.

"Zafé porque una vecina que pasó pidió auxilio. Empezó a los gritos y esta persona se asusta y se va corriendo. Nos dimos cuenta de que había un auto afuera que estaba en combinación (con el abusador) y fue todo sincronizado. El tipo sale corriendo, sale el auto y fue como una cosa de ‘Dios, menos mal que no me pasó nada’, porque estuve cerca de que me llevaran. No solo me salvé de una violación, sino quizás también de que me secuestren, de no ver más a mi familia. Me traumó mucho. No me imaginé que me podía secuestrar ni hacer nada, lo veía como un tipo que estaba parado en la esquina paseando al perrito…", agregó.

A raíz de esa experiencia, la conductora confesó que estuvo un tiempo en el que le costaba salir a la calle.

Relató que se resguardo jugando a los videojuegos online.

El plató permaneció en silencio mientras ella relataba su trauma.

"Gracias por compartirlo", le dijo Andy Kusnetzoff.

Entre otras confesiones, Romina contó que está en una relación abierta.

