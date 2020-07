Policía de California reporta hallazgo de un cuerpo en el lago en el que Naya Rivera desapareció

Luego de que se reportara que la actriz Naya Rivera, conocida por dar vida a Santana Lopez en la serie Glee, se encontraba desaparecida desde el miércoles 8 de julio en el lago Piru, ubicado al sur de California, el departamento de policía del condado de Ventura la halló un cuerpo en los alrededores.

Ante el anuncio de la policía de Ventura sobre el hallazgo de un cuerpo, el portal de noticias TMZ confirmó que se trata de la actriz Naya Rivera.

Según declaró el departamento del Sheriff del condado a KCBS-TV, Rivera alquiló un bote aproximadamente a las 13:00 horas del miércoles y unas tres horas después, otro usuario encontró al niño solo y dormido en el bote.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

