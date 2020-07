Grande, bella y con Instagram, así está Manuela, la hija de Alejandro Sanz

Manuela, la hija del cantautor español y la modelo mexicana Jaydy Michel, ya tiene 18 años, próxima a cumplir 19, y como ya es mayor de edad, decidió crear su cuenta en Instagram donde se puede apreciar lo grande y guapa que está.

En menos de una semana de haberla abierto de manera pública, ya tiene más de 16 mil seguidores con los que comparte no solo fotos, sino que también interactúa y responde preguntas a través de sus historias.

Allí contó que está estudiando diseño de modas, y que ama las artes. Le gustaría explorar la pintura, la música y la escritura.

"No creo que haya que dedicarse a una sola cosa en la vida A mí me hace feliz el arte en general y cualquier cosa que tenga que ver con expresarme artísticamente me hace feliz", respondió Manuela a sus seguidores.