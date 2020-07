Se supo hace poco que Jada Pinkett Smith tuvo una relación con el cantante August Alsina, cuando estuvo un tiempo separada de su esposo, Will Smith. Memes: Así lamentan en redes la infidelidad de esposa de Will Smith

Esta confesión tuvo lugar en un episodio de Red Table Talk, el espacio que tiene ella en Facebook.

Ahí habló con Will para terminar con los rumores en los medios, ya que Alsina fue quien dijo que había tenido una relación con ella.

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo de tiempo para que tu pudieras descubrir cómo hacerte feliz y yo, cómo hacerme feliz”, dijo él.

Ella, a su vez, afirmó que era amiga de August y luego se enredó con él.

“Comencé una amistad con August, y realmente nos volvimos muy amigos […] Desde ahí [la separación] y mientras el tiempo avanzó, me metí en otro enredo con August”, le confesó Jada a su esposo.

Ella también aclaró que Will no le dio permiso de nada, porque el único permiso que necesita es el de ella misma.

Afirmó que no está en contacto con Alsina, y algunas personas llaman a la sensatez: esto pasó hace cuatro años.

Pero en las redes sociales, se ponen de lado casi que totalmente de Will Smith,afirmando que el amor "no existe":

Lo de Will Smith viene a confirmarnos que puedes ser la mejor persona del mundo y eso no evitará que te engañen, las infidelidades no tienen que ver con el tipo de persona que eres tu, SIEMPRE tienen que ver con el tipo de persona que es el OTRO. pic.twitter.com/cVLTnyI1zc

