Conoce a Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña en aparecer en la portada de la revista Vogue

En @voguemexico en su número de julio presentaron unos retratos hechos a distancia por el fotógrafo @dorianuliseslopezmacias y yo fui invitada para participar en esta experiencia. 😍 Me siento muy agradecida por esta invitación y por confiar en mi, he aprendido lo importante que es estar orgullosa de quien y como soy. Gracias a mi agencia @talentoespina por todo el apoyo 🤎🙌🏾