Las tragedias siguen rodeando al elenco de Glee: actriz Naya Rivera desapareció en un lago

La serie Glee sigue siendo perseguida por tragedias. Esta vez la actriz Naya Rivera desapareció en el lago Piru en California.

Cerca de las 13:00 horas de este miércoles, la intérprete arrendó un bote para dar un paseo con su hijo de cuatro años, sin embargo, tres horas más tarde el niño fue encontrado solo en la embarcación.

The search for Naya Rivera will continue this morning at Lake Piru. The lake will be closed to the public while search operations continue. Dive teams from throughout the region will be assisting us through mutual aid. @VCAirUnit @Cal_OES @fillmoresheriff pic.twitter.com/q6LsHd8xaT

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020