Habla la exniñera de Nicole Neumann, desmintiendo que la mala relación que Micaela Viciconte tiene con sus hijas

La guerra mediática entre Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero, ha metido de por medio a Alejandra, la exniñera de sus hijas.

Después de trabajar durante diez años en la casa de Nicole Neumann, la niñera siguió colaborando con el exfutbolista cuando la pareja decidió separarse.

Actualmente, Cubero vive con Micaela Viciconte, panelista del programa El Show del problema.

La modelo, había dado a entender que Micaela no se comporta bien con sus hijas.

“Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”, declaró la modelo hace unas semanas en "Los ángeles de la mañana"

Alejandra habló de esto en Los Ángeles de la mañana.

"La relación que tienen con Mica es excelente, las chicas la adoran . Mica las ayuda en todo. La buena onda que pegaron rápidamente me sorprendió".

La exniñera de Neumann, no quiso posicionarse en el conflicto pero sí agregó que Cubero "es una excelente persona, un papá al 100%, da todo por sus hijas".

"A veces me sorprende las cosas que dice la otra parte, una estando ahí sabe todo. Conociendo lo que pasa, me pone mal. Espero que esto se solucione por el bien de todos y que se lleven mejor", concluyó.

Nicole Neumann aseguró estar "muy triste" cuando le preguntaron por el asunto.

Ni arranquen por ahí porque no me voy a subir a este circo. Yo respeto a mis hijas y no voy a decir más nada. Bendiciones y paz para todo el mundo", aseguró la modelo.

La modelo no quiso decir nada más para agravar el conflicto. - Instagram

Neumann, tampoco quiso hablar de los dichos de la que había sido su empleada.

"Me parece una falta de respeto todo, yo les creo a mis hijas ", se limitó a decir.

