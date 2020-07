Yadhira Carrillo por primera vez dedica lindas palabras a Leticia Calderón

Luego que durante años, la actriz Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado, nunca dijera nada bueno de Leticia Calderón, ni viceversa. Resultó bastante extraño que Carrillo, esposa de Juan Collado, en reciente entrevista se deshiciera en halagos sobre Lety, la ex de su marido.

Yadhira acudió a una de sus visitas semanales en el Reclusorio Norte de México, donde está su cónyugue, el abogado Juan Collado se encuentra preso hace un año, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Allí fue interceptada por varios periodistas, entre ellos los del programa Venga la alegría, de TV Azteca, y la actriz se mostró mucho más accesible al momento de tocar el tema de Leticia Calderón, madre de los hijos menores de Collado: Luciano y Carlo.

La actriz Leticia Calderón es la madre de los hijos menores de Juan Collado - Instagram

Le preguntaron qué opinaba del video que Calderón compartió en redes, en donde se veía cómo estaba enseñando a su hijo Luciano (que tiene Síndrome de Down) a rasurarse.

“Ella me parece preciosa y le aplaudo lo que hace, me parece una súper mamá, además de hermosa, guapa”, añadió la esposa de Collado.

“Es enternecedor, los dos hermosos, lo aplaudo muchísimo. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo por siempre: todo mi amor y respeto para esa familia”.

En la misma entrevista Yadhira dijo que algo de lo que más le duele a Collado es que no ha podido ver a sus hijos.

"Lo que a él más le duele es no poder ver a sus bebés. Estaba con ellos todo el tiempo, el regalo más grande que le pueden dar sería ese", aseguró.

Contradicciones

Sus declaraciones contrastan con lo revelado por Calderón hace un año.

"No, no voy a ir y mis hijos tampoco. Porque no, así lo hablé con Juan y decidimos que no, al principio insistí en verlo y luego lopensé mejor, y no, es algo que no quiero que mis hijos estén expuestos".

"Como mamá, luchamos todos los días por la integridad de nuestros hijos, por la salud emocional de nuestros hijos. Yo sé que esto les va a afectar y no tenemos por qué exponerlos. Ya lo platiqué con él (Juan) y está completamente de acuerdo", dijo Leticia, en el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside.

