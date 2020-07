Miss Colombia baila tras su amputación de pierna y da una lección de fortaleza

La modelo y ex Miss Colombia Daniela Álvarez ha sido un ejemplo de fortaleza desde que reveló que se sometería a una cirugía de amputación de pierna debido a complicaciones de salud. Tras pasar el tiempo de recuperación en el hospital, la famosa ha regresado a casa con su familia, para continuar con su vida normal. A través de redes sociales, Daniela demuestra que las dificultades no le han quitado la sonrisa ni las ganas de disfrutar cada día, pues incluso juega con sus hermanos y baila sin parar.

Hace dos meses, Daniela habló de su situación en un video, en el cual explicó que una complicación en una cirugía, provocó el daño en una arteria y como consecuencia, una falta de riego hacia sus piernas, especialmente hacia el pie izquierdo. Por eso, la modelo tuvo que tomar la decisión de amputar su pie y parte de su pierna para poder colocar una prótesis y tener una vida normal.

En su más reciente publicación, Daniela mostró su recuperación y declaró que se encuentra concentrada en su rehabilitación.

"Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños."