Películas de terror en Netflix que te quitarán el sueño

Si eres de las que disfrutan de un buen susto de vez en cuando, entonces debes conocer estas películas de terror en Netflix, que además de ser perfectas para un maratón de miedo, están basadas en hechos reales, lo cual hace la experiencia aún más terrorífica.

Películas de terror en Netflix que no te puedes perder

Terror en Amityville

Esta película es un remake del clásico de terror de 1979, basada en la novela del mismo nombre. Todo se centra en un terrible asesinato cometido en 1974, en Ocean Avenue 112, Amityville. Un día Ronald De Feo Jr. decidió asesinar a su familia con una escopeta, pero el terror no terminó ahí, ya que un año después cuando la familia Lutz se mudó a la propiedad, vivió terroríficos eventos paranormales.

Psicosis

Esta cinta clásica de terror dirigida por Alfred Hitchcock, es un imperdible de los amantes del terror. Lo mejor, es que ahora está en Netflix. Inspirada en Ed Gein uno de los asesinos más famosos de los Estados, la historia relata una relación enfermiza entre madre e hijo que lleva a este a la locura. El personaje dueño de el motel Bates, espiaba a sus huéspedes y posteriormente las asesinaba.

Pesadilla en la calle Elm

Este clásico del cine de terror es una de las películas más populares y que seguramente te quitaron el sueño, pero no todos saben que está basada en hechos reales. Si bien Fredy Krueger es fruto de la ficción, el director y escritor de la película se basó en una de sus propias pesadillas, en las cuales un hombre atacaba a un grupo de adolescentes. Más tarde, escuchó la historia de un chico, que tras huir de las masacres en Camboya, sufría de pesadillas constantes, hasta que murió repentinamente mientras dormía.

The Strangers

La película está inspirada en la serie de crímenes cometidos por la familia Manson en los años 60's. Como referencia, se tomó el libro Helter Skelter: The true story of the Manson murderers. En la cinta, una pareja que se encuentra celebrando su compromiso es invadida por un grupo de asesinos que comienzan un juego de cacería.

El conjuro

Esta famosa película basada en las vivencias de Lorraine y Ed Warren, cuenta la historia de una familia que se muda a una granja en Harrisville. A su llegada, la familia comienza a vivir una serie de eventos paranormales que provocan que busquen la ayuda de los Warren.

