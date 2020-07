Nace Filipa, la hija de Paula Cháves y Pedro Alfonso

Paula Chávez dio a luz este sábado de madrugada por tercera vez.

La noticia fue confirmada este domingo por Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram por su marido, Pedro Alfonso.

“Bienvenida Fili. Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”, escribió.

Horas antes, Chávez había compartido un video donde estaba con Baltazar, el menor de sus hijos.

"Escuchame una cosa, ¿me escuchas? No muerdan a sus hijos", comienza diciendo en tono de broma, mientras se la ve en la cama con el pequeño hablándole constantemente encima suyo.

"Yo necesito dormir maestro, yo en horas le tengo que poner el cuerpo a una situación trascendental en mi vida, y en la tuya también, como le puse el cuerpo a la tuya le tengo que poner el cuerpo a ésta también", agregaba la conductora.

En plena pandemia por el Covid-19, la pareja ha tenido que tomar medidas sanitarias de mayor precaución.

Los días previos al parto, Paula confesó en sus redes que estaba muy nerviosa.

“Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo… siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo… porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, escribió la modelo y conductora.

De todas formas, agregó que "ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso" que tienen las mujeres de gestar y dar vida.

La exparticipante de Bailando, también publicó una fotografía junto a su hija Olivia, en la que las dos se mostraban sus panzas.

Una es de hace cuatro años, cuando la conductora estaba embarazada de Baltazar, y otra es de ahora, esperando a Filipa.

Paula Cháves compartió hace unos días una tierna fotografía con su hija Olivia. - Instagram

“Sentimientos a flor de piel… Dándole lugar a todas las emociones que aparecen. Agradeciendo, confiando, disfrutando los últimos días, bailes, risas, miedos, ansiedad, alegría, llanto. Todo eso pasa por mi cabeza. Es tan mágico y maravilloso este momento que quisiera congelarlo por siempre, pero al mismo tiempo que suceda ya. Las abrazo fuerte a todas las que están atravesando este momento …”, reflexionó.

No te pierdas el video en