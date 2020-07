Ex amante de esposa de Will Smith asegura que el actor aprobó la relación extramarital

¿Se podría entonces hablar de un matrimonio de a tres? El rapero August Alsina, de 27 años, reveló que mantuvo un romance por años con la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, y que llegó a la vida del matrimonio en 2015, a través de una amistad con Jaden, uno de los hijos de la pareja de Hollywood.

En una entrevista en el programa The Breakfast Club, el cantante confirmó que mantuvo una relación amorosa con Jada Pinkett Smith y que entró en la vida de los Smith en 2015. Sin embargo, no se habría tratado de un affaire secreto, porque, según su versión de los hechos, contó con el visto bueno del protagonista de Men in Black.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida… y me dio su bendición”, afirmó el artista de Nueva Orleans durante la entrevista.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, continuó.

Tras estas declaraciones que se reprodujeron en todo los medios estadounidenses, los representantes de los actores desmintieron públicamente las palabras de Alsina. “Absolutamente nada de eso es cierto”, afirmaron en declaraciones a la prensa.

Will Smith, de 51 años, y su esposa forman uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19.