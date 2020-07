Así ha cambiado el rostro de Khloé Kardashian con sus radicales transformaciones físicas

Khloé Kardashian está en su mejor momento, no solo tiene una empresa exitosa y una hermosa hija, también demostró que luce increíble con su nueva apariencia luego de atravesar una larga trasformación física.

En el pasado, la famosa miembro del clan Kardashian se caracterizaba por tener un cuerpo voluptuoso, además tenía un rostro un poco ovalado.

Esto último es lo que más ha cambiado la estrella de telerrealidad que cada vez se parece menos a aquella joven que saltó a la fama mundial gracias a Keeping Up With The Kardashians, pues han sido varios los retoques a los que se ha sometido.

El cambio de Khloé Kardashian ha sido radical

Aunque hace varios años ya había sorprendido a su público con su pérdida de peso, ahora Khloé ha dejado a sus fanáticos impactados por el radical cambio en su rostro.

En sus más recientes fotografías, la famosa apareció con delgado rostro de pómulos pronunciados, labios con bastante volumen y nariz respingada.

Antes:

Después:

No cabe duda de que la socialité luce tan hermosa como siempre, sin embargo el radical cambio no ha sido del agrado de todo, por lo que ha sido víctima de fuertes críticas por parte de usuarios de las redes sociales.

Pero, frente a esto, los fieles fanáticos han salido a la defensa y han aplaudido los cambios.

En 2019, Khloé atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida amorosa cuando se separó del padre de su hija True, Tristan Thompson, luego de que el deportista le fuera infiel con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner.

