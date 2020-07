El vestido ajustado que Kourtney Kardashian le copió a Kate Middleton para lucir elegante

View this post on Instagram

All Kate Middleton's outfits on her official trip to Pakistan 🇵🇰 with Prince William (October 14, 2019 – October 18, 2019) . . . . . . . #duchessofcambridge #katemiddleton #duchesskate #kateofcambridge #katemiddletonstyle #katemiddletonlook #katemiddletonfashion #katemiddletondress #royaltourpakistan2019 #pakistan🇵🇰