Así fue el día que Juan Gabriel habló públicamente sobre su orientación sexual

Corría el 2002 cuando el periodista de Primer Impacto en ese entonces, Fernando del Rincón, le preguntó a Juan Gabriel sobre su orientación sexual por los distintos rumores que existían a su alrededor. La respuesta del mexicano fue memorable.

Tanto, que aún se recuerda. Del Rincón introdujo el polémico tema a sabiendas que cualquier respuesta sobre ello se volvería viral: aunque existían las sospechas de su homosexualidad, él nunca había oficializado nada.

“Juan Gabriel, dicen que es gay, pero, realmente ¿Juan Gabriel es gay?”, preguntó de forma directa el comunicador social, a la expectativa de una respuesta afirmativa que causaría revuelo o de un rotundo no, que quizás tendría que sortear.

Juan Gabriel - Instagram

Pero por el contrario, el intérprete de "Abrázame muy fuerte" fue enigmático una vez más, como siempre se mostró. “¿A usted le interesa mucho?, dicen que lo que se ve no se pregunta mijo”, dijo.

"Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen, pero la gente es inteligente, no es tonta y yo no soy un santo”, agregó el conocido como Divo de Juárez a su respuesta original, reseñó el portal Asere.



Al igual que todos los televidentes, Fernando del Rincón también se mostró sorprendido por la manera en la que decidió contestar así que solo acotó "Yo solo veo a un cantante triunfador”, para continuar la conversación dentro del especial titulado "La verdad sobre Juan Gabriel".

De esta manera, Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, se convirtió en una de las celebridades que nunca habló abiertamente de sus preferencias sexuales, a pesar de los rumores en torno a él los cuales nunca confirmó pero tampoco negó.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, luego de una exitosa carrera musical y 66 años de edad donde tuvo una esposa, Laura Salas, madre de uno de sus hijos, Iván Aguilera.

