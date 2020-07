Los atuendos "animal print" con los que la princesa Diana sacó su lado más rebelde

View this post on Instagram

Un día como hoy nació la princesa Diana un ícono de moda del siglo XX ❤️ . . . . #ladydiana #dianaofwales #princessdiana #dianaspencer #royals #animalprint #leopard #royalfamily #fashionicon #fashionblog #blogger #outfit #beach #vacay #beachvibes #princesadiana #leopardo #moda