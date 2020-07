Pampita, enojada con Mariana Brey: ¿No te gusta que te digan mentirosa? No mientas

Apenas ha regresado a la televisión y Pampita ya es pura tendencia. La modelo se enojó con Mariana Brey cuando esta, el miércoles en Los Ángeles a la Mañana (LAM), contó que Juan Pico Mónaco había decidido cortar todo tipo de vínculo con Pampita Ardohain, luego de que se filtraran unas grabaciones de la casa de la modelo en las que el tenista gritaba a una empleada.

Pampita y Mariana Brey protagonizaron un tenso momento. - Instagram

Su comentario, venía a cuento por los buenos deseos que le deseó Pampita a su ex, tras saber que está comprometido.

"No sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido después de que se dieran a conocer los videos donde discute con la mujer. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar", aseguró la panelista de Ángel de Brito.

Este comentario cayó muy mal a la modelo, que le respondió durante la emisión de Hay que Ver, por El Nueve.

Brey estaba contando su versión cuando Pampita entró al aire por teléfono.

“Otra vez dándole lugar a esta mentirosa difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. ¡Que se dedique a otra cosa!", expresó la conductora.

Para calmar la situación, Denis Dumas dijo que Brey no decía que ella hubiera filtrado el video, sino que Pico se había enojado.

Esto no sirvió para relajar a la conductora, que siguió achacándole a Brey.

“Ella sabe muy bien lo que está diciendo y estoy re podrida de esta mentirosa, cizañera, mala onda, difamadora…Yo sé muy bien cómo soy con mis parejas y con mis ex parejas. Lo generosa que soy con todos los que están o han estado conmigo siempre. No le hago mal a nadie, ni mando videos de nadie a ningún lado. Esta mujer que está diciendo que yo hago eso, es una mentirosa. No la quiero ni nombrar”, continuó la modelo, expresando su furia.

Asimismo, aseguró que ella no necesitaba ningún tipo de prensa.

“Publican cualquier estupidez que yo haga, no necesito mandar un video a un programa. Tengo otras cosas más importantes que hacer, como trabajar y como criar hijos”, declaró.

"¿No te gusta que te digan mentirosa? No mientas. Ella siempre tiene información falsa, pobrecita. Es Poncio Pilato, se vive lavando las manos. Tenés fuentes muy malas, querida. Si no quiere tener problemas, que no me nombre más", continuó.

Tras el enojo de Pampita, Brey respondió que se iba a acoger "al beneficio de la duda".

Finalmente, Carolina dijo que quería que Brey le pidiera "perdón".

¿Por dar información voy a disculparme?”, se preguntó entonces Mariana.

La modelo, insistió en que la panelista hacía esto para que la "levanten de los portales".

La tensión, no disminuyó, y Pampita colgó siguiendo enojada con Brey.

