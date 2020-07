Nazarena Vélez recordó el día en el que la echaron a la calle por no tener dinero: "Cuando estás tan rota sentimentalmente fue tremendo pero pude salir adelante"

Nazarena Vélez compartió este miércoles un video en su canal de YouTube llamado:"Cuando me quedé en la calle".

En él, la actriz explicaba el momento más difícil de su vida y los problemas financieros que debió superar tras el suicidio de su marido, Fabián Rodríguez.

La luche como todos, día a día, noche a noche. Pero una vez fue el golpe más duro. Me he quedado sin trabajo y la he remado. Nunca estuve al borde de quedarme en la calle o desesperarme. Soy muy buen productora, entonces, cuando era pendeja sabía que si se ganaba plata mostrando el culo, yo mostraba el culo y las tetas”, comenzó.

La actriz, confesó que cuando decidió ponerse "en pelotas" tenía 30 años y gracias a eso pudo comer.

Se estrenó como productora con la obra de teatro Los Grimaldi.

El éxito fue tan grande que el dinero que ganó le alcanzó para vender la casa que tenía y comprarse otra. Sin embargo, una mala inversión de Fabián Rodríguez, quien habría sido estafado, la dejó en bancarrota.

Además, se sumó que Rodríguez se quitó la vida en un viaje en Estados Unidos.

"Hizo un mal negocio, nunca supe, lo estafaron y quedamos en la calle. Él tomó la drástica situación de suicidarse y el día que lo enterramos, cuando vuelvo a la casa me entero de que tengo que dejarla porque tampoco estaba paga", recordó Vélez.

A la actriz se le quebró la voz al hablar a sus seguidores, contando su situación.

La actriz rompió a llorar al recordar el momento "más oscuro de mi vida" - captura youtube

"Viuda, 39 años, 3 hijos y mi marido, el hombre de mi vida, se acababa de suicidar y me echaron a la calle porque me quedé sin un centavo”, agregó llorando.

Vélez se definió a sí misma en ese momento como "prácticamente muerta en vida".

"Cuando estás tan rota sentimentalmente fue tremendo pero pude salir adelante", expresó..

La actriz quiso animar a los que la veían.

"De todo puedes salir", concluyó.

No te pierdas el video en